James Harden marca a vitória do jogo contra o Rockets e garante a primeira vitória com o Clippers

Clippers de Los Angeles guarda James Harden completou uma jogada de quatro pontos para garantir sua primeira vitória com a franquia, uma vitória por 104-100 sobre o Foguetes Houston (6-4) na noite de sexta-feira na Crypto.com Arena, quebrando uma seqüência de cinco jogos consecutivos desde que chegou ao time.

Harden, 34, teria empatado Kawhi Leonard para os 24 pontos, a melhor marca do jogo, se não fosse por um par de lances livres tardios que não tiveram mais impacto no placar. Sua vitória de 3 pontos, mais o And-1, foi o que selou a vitória.

O Clippers estava 0-5 desde que adquiriu Harden do Filadélfia 76ers no início do mês. Esta foi a primeira vez que Russell Westbrook não estava no time titular desde sua chegada.

Westbrook, 35, supostamente se ofereceu para sair do banco e isso fez maravilhas para os titulares.

Leonard, 32 anos, liderou todos os artilheiros com 26 pontos, enquanto Paulo Jorge coloque 23 e Ivica Zubac conseguiu uma dúzia.

Russell Westbrook é o melhor jogador de equipe

Embora o sacrifício de Westbrook tenha permitido ao time brilhar, ele marcou apenas oito pontos em 17 minutos de jogo, embora seis deles tenham ocorrido no quarto período.

Westbrook chutou 2 de 9 de campo, 2 de 6 de profundidade e acrescentou três rebotes e duas assistências. Cada titular tinha mais de seis tabuleiros cada.

Harden, no entanto, liderou o time com sete assistências e nove rebotes, o melhor do jogo. O desafio agora é ser consistente.

Clippers (4-7) conseguiu a primeira vitória do Torneio da temporada da NBA de 2023mas provavelmente serão eliminados, já que resta apenas uma partida da fase de grupos para disputar.