James Harden mandato com o Filadélfia 76ers veio com seus altos e baixos, mas, no final das contas, a temporada 2022-23 marcou um novo capítulo em sua carreira histórica. Embora ele tenha ficado em segundo plano na pontuação com uma média de 21 pontos por jogo, sua capacidade de jogo ocupou o centro das atenções ao liderar a NBA em assistências. Este equilíbrio de competências contribuiu para a 76ers conquistando a terceira posição no ranking Conferência Leste e foi fundamental Joel Embiid conquistando seu primeiro prêmio MVP.

No entanto, a mudança EndurecerO papel de não agradou à guarda estelar. O anseio por um ambiente diferente o levou a pressionar por uma mudança para o Clippers de Los Angeles, um desejo que foi realizado pouco antes do início da nova temporada. Endurecer expressou sua insatisfação durante sua primeira coletiva de imprensa com o Tosquiadeirasdizendo: “Philly está apenas mudando meu papel sabendo que posso dar mais… é como estar na coleira.”

EndurecerA frustração de parecia estar enraizada nas restrições que sentia em quadra, apesar das estatísticas da temporada passada mostrarem que ele ficou logo atrás Parece tãoic pelo tempo gasto com a bola. Como disse Harden, ele se vê não apenas como uma engrenagem de um sistema, mas como o próprio sistema – uma crença demonstrada por sua taxa histórica de uso de mais de 40% em 2019.

A mudança para o Tosquiadeiras coloca Harden entre uma constelação de estrelas, incluindo Russell Westbrook, Kawhi Leonard e Paul George. A nova situação da sua equipa levanta questões sobre a distribuição da bola e a dinâmica ofensiva, especialmente tendo em conta a sua história e estilo de jogo.

Doc Rivers deu sua opinião sobre seu uso

Doutor Rios, ex-técnico de Harden, refletiu sobre a passagem do guarda pelo 76ers no Podcast de Bill Simmons. Rivers destacou um período em que Harden abraçou o papel de armador, levando a uma série de jogos impressionantes para o time. No entanto, esta mudança pareceu de curta duração, potencialmente devido à omissão de Harden do time All-Star – um desprezo Rios acreditava ter impactado Harden profundamente.

Olhando para o futuro, a integração de Harden no Tosquiadeiras‘ sistema será uma questão de equilíbrio e compromisso. Resta saber se o armador conseguirá se ajustar a uma liderança ofensiva compartilhada, principalmente com jogadores que também estão acostumados a ter a bola nas mãos. Como observou Rivers, a capacidade de jogar basquete em equipe muitas vezes depende da mentalidade do jogador e do reconhecimento que ele recebe.

Endurecera jornada com o Tosquiadeiras será um teste de adaptabilidade, trabalho em equipe e talvez humildade. Se ele conseguir encontrar o equilíbrio entre seu imenso talento e as necessidades coletivas dos Clippers, a próxima temporada poderá se tornar um ponto crucial na narrativa de sua carreira.