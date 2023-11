Jamie Foxx ainda precisa de tempo para se recuperar sete meses após susto de saúde

Smesmo meses depois Jamie FoxxApós a misteriosa emergência médica, o ator aparece animado nas redes sociais, exibindo momentos como a divulgação de seu novo filme, ‘O Enterro’, e a comemoração do aniversário da filha.

No entanto, fontes sugerem que ele está lutando a portas fechadas. Foxx enfrentou um susto de saúde em abril, resultando em uma pausa na produção do filme da Netflix ‘Back in Action’.

“Jamie desistir de outro projeto deixou amigos preocupados com o fato de ele não ter se recuperado tão bem quanto todos pensam”, disse uma fonte ao National Enquirer.

“Ele está lutando, mas Jamie tem sido muito reservado sobre o que aconteceu e sua recuperação.”

Sua filha, Corinnemencionou uma “complicação médica” e Foxx mais tarde, passou semanas em uma clínica de reabilitação de Chicago especializada em derrames e lesões cerebrais traumáticas.

Pode precisar de mais tempo para se recuperar

Apesar de sua presença nas redes sociais, o ator recentemente deixou de apresentar o game show da Fox ‘We Are Family’, sendo substituído por Antonio Anderson e sua mãe.

A mudança é vista como um indicador de que Foxx não está totalmente recuperado. Embora ele expresse vontade de voltar ao trabalho, fontes enfatizam que ele ainda precisa de mais tempo para se recuperar.

“Jamie não teve grandes contratempos recentemente, mas ainda assim não quer exagerar”, acrescentou a fonte.

“Ele se sente melhor do que há meses – e deve isso à fisioterapia contínua.

“Jamie não quer arriscar nada se não for necessário. Ele fará aniversário em 13 de dezembro e diz que quer comemorar muito mais.”

Os detalhes de FoxxOs sustos com a saúde do ator permanecem secretos, mesmo para amigos próximos e familiares, destacando a preferência do ator pela privacidade em relação ao seu bem-estar.

“Eu passei pelo inferno e voltei” Foxx disse em julho.

“Meu caminho para a recuperação também teve alguns buracos, mas estou voltando.”