Jamie Foxx processado por agressão sexual em restaurante de Nova York

Jamie Foxx está sendo acusado de uma agressão sexual no telhado que supostamente aconteceu há 8 anos em Nova York.

De acordo com a ação, obtida pelo TMZ, Foxx estava no Catch NYC & Roof em agosto de 2015, por volta das 23h, quando o reclamante chegou para se sentar no lounge e bar da cobertura. Ela diz que notou Jamie a uma mesa de distância.