Jane Dipika Garrett, a modelo que quebra estereótipos no Miss Universo

Miss Universo 2023 já começou suas preliminares em San Salvador e a 72ª edição do concurso de beleza está dando muito o que falar, principalmente pela destacada participação da modelo Jane Dipika GarrettRepresentante de Nepal, que desafia estereótipos no concurso de beleza mais famoso do mundo. E ela faz isso sendo uma modelo plus size, o que lhe traz muito reconhecimento, mas também críticas.

Durante as preliminares realizadas na quarta-feira, 15 de novembro, Garrett não só mostrou sua graça e elegância na passarela, mas também surpreendeu com sua atitude confiante e segura durante a rodada do maiô. Sua participação vai além de um simples desfile de moda; é uma declaração poderosa de empoderamento.

Garrett está se tornando uma figura de destaque no movimento positivo do corpo ao desafiar as expectativas enraizadas nos concursos de beleza. A presença dela em Miss Universo não apenas celebra a diversidade, mas também defende a aceitação do corpo em todas as formas e tamanhos. O seu objetivo é claro: inspirar mulheres de todo o mundo a orgulharem-se da sua aparência e a desafiarem padrões de beleza pré-estabelecidos.

Miss Nepal quebrando estereótipos

O modelo nepalês está a provar que a beleza não tem um padrão único e que todas as mulheres, independentemente do tamanho ou da forma, merecem ser representadas e celebradas na indústria da moda e da beleza.

A corajosa participação de Garrett ressoa como uma mensagem de mudança e abertura na percepção da beleza, contribuindo para a criação de um espaço mais inclusivo e receptivo na indústria.

O maior evento de beleza do planeta acontecerá em O salvador com a cerimônia final do concurso Miss Universo a ser realizada no dia 18 de novembro no Ginásio Nacional Adolfo Pineda, em San Salvador.