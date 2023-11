Janela ABERTA ou FECHADA no calor? A resposta vai te SURPREENDER

Não há escapatória, pois durante o verão, as temperaturas ultrapassam 35º C, 40º C com facilidade em certas regiões brasileiras. Isso torna difícil realizar atividades cotidianas, como dormir ou sair, mesmo para aqueles que apreciam o calor.

Se não houver ventilador ou ar-condicionado disponíveis para aliviar o calor, sobreviver à um clima quente pode se transformar em uma verdadeira provação. No entanto, não entre em desespero. Existem algumas estratégias para amenizar o calorão dentro de casa, sem depender desses aparelhos.

Janela aberta ou fechada: qual é melhor?

Especialistas no assunto, quando se trata de conforto térmico, sugerem que uma maneira de atenuar o calor é manter as janelas da casa fechadas. Testes feitos analisaram cômodos diferentes de uma residência, usando um termômetro.

Em um dos cômodos a janela estava aberta e com ventilação durante o dia todo. Mesmo assim, a temperatura atingiu 29,3ºC. Já no outro cômodo, com a janela fechada durante o dia, a temperatura foi de 29ºC.

Isso sugere que a janela fechada impede a entrada de raios solares no ambiente, resultando em uma temperatura ligeiramente mais baixa. Embora essa abordagem contradiz o hábito popular de abrir a janela cedo para ventilação.

Isso porque, na natureza, a energia, ou seja, o calor, se equilibra, transferindo calor do lado mais quente para o lado mais frio. A radiação solar é absorvida com mais intensidade no lado externo, aquecendo o ambiente mais rapidamente do que no interior das residências, que são protegidas pelas paredes. Abrir as janelas permite que o calor penetre no ambiente, causando uma sensação de ar quente.

Alternativas para quem não gosta de janela fechada no calor



Para quem não suporta manter as janelas fechadas, existem soluções alternativas. A sugestão é a aplicação de insulfilm, o que ajuda a manter a temperatura amena. Além disso, um umidificador de ar pode reduzir a temperatura em até 3º C.

Uma alternativa é recorrer ao uso de cortinas, uma solução comum e eficaz para proteger contra os raios solares sem prejudicar a circulação de ar. Outra sugestão é revestir os vidros de janelas e portas com películas reflexivas, criando uma barreira protetora que bloqueia os raios UV e, consequentemente, a entrada de calor.

É importante lembrar que essa deve ser a última alternativa, pois pássaros podem se confundir com o espelho e sofrer impactos, podendo até mesmo morrer. Contudo, uma ideia eficiente, é ter plantas em casa, pois sua respiração contribui para resfriar o ar ao redor.

Com temperaturas cada vez mais altas, o conforto térmico deveria ser prioridade no planejamento de qualquer imóvel. As plantas podem reduzir a temperatura em cerca de 5º C em ambientes externos. Se há pouco espaço em casa, invista em jardins verticais ou vasos espalhados.

Se você possui um ventilador em casa, mesmo que antigo, pode potencializar seu uso com uma técnica simples. Coloque o ventilador na altura da janela para que empurre o ar quente para fora e traga o ar mais frio para dentro. Vale ressaltar que, segundo testes, essa técnica só funciona se o ventilador estiver na altura da janela, não adiantando deixá-lo no chão.

Outras soluções interessantes incluem colocar caixas de leite no telhado, podendo diminuir até na casa, e experimentar o “ar condicionado de garrafa PET”, que pode reduzir a temperatura em 5º C.

Essas dicas são aplicáveis a todas as casas, mesmo aquelas com ar condicionado ou ventiladores. A adoção das medidas pode melhorar o desempenho desses aparelhos e reduzir o consumo de energia.