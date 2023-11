Jared Leto sobe no Empire State Building para promover novo tour

King Kong não está usando nada Jared Leto … não depois que ele escalou o topo do Empire State Building simplesmente para promover a nova turnê de sua banda 30 Seconds to Mars.

O cantor/ator subiu ao céu de Nova York na manhã de quinta-feira, dizendo aos apresentadores do ‘TODAY’ que chegou ao topo do icônico arranha-céu – algo que sempre foi seu objetivo.

Ele diz que ao subir, parou no 80º andar, onde viu sua mãe lá dentro, o que foi uma boa surpresa… mas quando chegou ao topo do prédio de 102 andares, ele disse que as vistas eram incríveis, especialmente quando o sol começou a nascer.