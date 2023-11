Jared Leto surpreende os fãs ao promover sua próxima turnê “Thirty Seconds to Mars”

Tele conhecido ator e cantor, Jared Letoconseguiu dar mais um passo em direção às alturas subindo uma parte do Empire State Building em Nova York surpreendendo seus fãs.

Jared disse que se sentiu mais animado do que nervoso durante a façanhano final aceitou que era mais difícil do que pensava, embora valesse a pena a satisfação de ver o nascer do sol do alto de um dos edifícios mais emblemáticos do mundo.

TOUR MUNDIAL DE TEMPORADAS 2024

Jared postou o vídeo em sua conta do Instagram expressando seu entusiasmo pela turnê:

“Hoje lançamos TOUR MUNDIAL DE TEMPORADAS 2024 em comemoração ao nosso novo álbum, É o fim do mundo, mas é um lindo dia!!”

Em sua postagem ele adicionou que sempre foi fascinado por este edifício emblemático desde criançae que a escalada é um dos esportes radicais que ele adora praticar.

“Como muitos de vocês também sabem, Eu adoro escalar. É uma das poucas coisas que descobri que me afasta de algumas das pressões da vida e me ajuda a encontrar um pouco de liberdade e equanimidade.”

“Sou fascinado pelo Empire State Building, a “atração número um do mundo”, desde criança. Não tenho certeza se foram os recordes mundiais do Guinness, King Kong, mas algo sobre essa estrutura icônica sempre capturou minha imaginação.”

Leto expressou seu entusiasmo com o início da turnêem sua postagem ele acrescentou:

“Estamos muito entusiasmados por voltar à estrada e vir ver você em tantos lugares incríveis ao redor do mundo.

Tem sido muito tempo. Que saudades de você. Nós te amamos. Nos veremos em breve!!!“

Jared, 51, vocalista do Thirty Seconds To Marssubiu pela parte leste do prédio, do 86º ao 104º andar, em aproximadamente 20 minutos, até atingir quase 400 metros de altura.

A pré-venda na América do Norte começa amanhã às 10h local (Senha: Temporadas) e todos os ingressos à venda na sexta-feira, 17 de novembro!