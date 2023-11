Jason e Travis Kelce zombam dos antigos e hilários tweets da estrela do Kansas City Chiefs

Boutro Travis e Jason Kelce parecem estar se divertindo bastante com o podcast ‘New Heights’, onde encontraram um lugar onde podem ser eles mesmos e desfrutar de uma boa conversa um com o outro. Sempre há o aspecto de brincadeira constante quando estão no meio de um episódio e o mais recente não foi exceção. Os dois irmãos decidiram dar uma olhada em alguns tweets antigos de Travis que estão se tornando virais, mas não há nada com que se preocupar. Por utilizar a plataforma que antes se chamava Twitter como diário, houve muitos momentos em que o Kansas City Chiefs TE cometeu alguns erros gramaticais que envolviam grafia incorreta. Uma palavra em particular, ele aparentemente não sabia escrever.

Travis Kelce reage a seus antigos tweets encontrados por fãs de Taylor SwiftParker Johnson

Qual palavra foi difícil de soletrar para Travis Kelce?

No episódio completo do podcast, você pode ir até a marca dos 17 minutos e começar a partir daí, mas há alguma linguagem NSFW que pode não ser adequada para as crianças ouvirem. As palavras Travis Kelce sempre teve dificuldades para soletrar é esquilo, que ele sempre escrevia como esquilo. Jason Kelce foi quem iniciou a conversa, ele revelou que os tweets entre 2009 e 2017 estão atualmente sob o microscópio. Travis deixou claro que estava apenas escrevendo cada pequena coisa que aconteceu com ele e deu a seus seguidores muito contexto. Durante a mesma conversa, Jason Kelce apresentou uma teoria interessante que faz muito sentido quando você para por um segundo para pensar sobre ela.

De acordo com Jason Kelce, tudo o que está sendo documentado neste podcast ‘New Heights’ atrairá a mesma reação de ambos os irmãos do que os antigos tweets de Travis. Atualmente nenhum deles se preocupa com a percepção do público sobre tudo o que dizem neste espaço. No entanto, você nunca sabe realmente como o seu eu futuro se sentirá em relação ao que o seu eu passado diz em um ambiente público. No momento, os Kelcebrothers estão arrasando com seu podcast, mas essa percepção pode mudar no futuro. Enquanto isso, vamos todos continuar aproveitando essas conversas fraternas dos dois irmãos mais famosos da NFL.