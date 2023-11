Jason Kelce assiste à estreia de sua música com Travis ‘Philly Special’ com a família durante uma adorável noite de cinema

EUfoi extra-especial Ação de graças pela estrela do Philadelphia Eagles, Jason Kelce. Jason não estava apenas comemorando o feriado nacional, mas também o lançamento de seu álbum de Natal beneficente ‘Philly Special’.

O álbum contará com vários Companheiros de equipe dos Eagles de Kelce assim como o dele irmão Travis (que muitos acreditam ter tido aulas de canto com Taylor Swift antes de gravar a música).

Jason Kelce assiste à estreia de sua nova música com Travis com sua família

Com exceção de Travis, o resto da família Kelce sentou-se para assistir à estreia de o vídeo Claymation de oito minutos que foi lançado como parte do álbum. Jason postou um clipe em sua conta de mídia social no qual seus pais Donna e Ed e as crianças podem ser vistas curtindo o curta-metragem juntas no sofá.

A filha de quatro anos de Jason, Wyatt, parecia particularmente entusiasmada com o vídeo. A certa altura, o pai pergunta se ela queria “ver o Burro”. Wyatt pulou adoravelmente e caminhou entusiasmado em direção à TV enquanto Ed e Donna brincavam com o mais novo dos dois filhos da estrela da NFL.

O vídeo Claymation apresenta o dueto de Jason e Uncle Travis para a música ‘Fairytale of Philadelphia’ que roubou o primeiro lugar no iTunes esta semana, logo após seu lançamento.