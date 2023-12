Jason Kelce, dos Eagles, não se conteve e exige multa contra Phillips, do Bills, por ‘jogo sujo’

EUno rescaldo do confronto acirrado entre https://www.marca.com/en/nfl/buffalo-bills.html?intcmp=MENUPROD&s_kw=en-nfl-buffalo-bills e o Philadelphia Eagles, o pivô Jason Kelce iniciou uma disputa verbal, apontando o dedo para Contas ataque defensivo Jordan Phillips para uma jogada contenciosa que se desenrolou durante o jogo.

Kelce não mediu palavras quando apareceu no Programa matinal 94WIP sobre Quarta-feira.

Kelce: Phillips deveria ser multado

Expressando seu desdém por Philips ações, Kelce abordou especificamente um momento crucial do jogo, afirmando, “Achei que era uma merda na época… Já vi pessoas pularem fora de jogo. [Phillips] não fiz nenhum esforço para parar.”

O incidente em questão ocorreu em 4º e 1º no primeiro trimestre, onde Philips invadido e empurrado com força Águias atacante ofensivo Cam Jurgens no chão, levando a uma penalidade.

Kelce não parou de rotulá-lo como uma mera invasão, insistindo, “Achei que deveria ter sido uma falta pessoal e acho que ele deveria ser multado por aquela jogada… Achei que aquela jogada em particular era absolutamente uma vergonha que a NFL não deveria permitir.”

O experiente Águias O jogador criticou ainda os árbitros pela forma como lidaram com a chamada, afirmando que a falta de ação rigorosa deu o tom para o resto do jogo.

Kelce esclareceu seus comentários sobre X

Enquanto Kelce evitou comentar sobre a altercação pós-jogo subsequente envolvendo jogadores do Bills e um torcedor dos Eagles, ele recorreu às redes sociais, especificamente Xpara elaborar o jogo controverso com Philips.

No dele Quarta-feira entrevista matinal, Kelce, um seis vezes Pro Bowlerenfatizou sua opinião de que a NFL precisa resolver tais incidentes, enfatizando que ações como Philips não deve ser tolerado no jogo.

Apesar do conflito verbal, Kelce manteve o foco no jogo, tendo iniciado todos 11 jogos nesta temporada para Filadélfia e ostentando uma impressionante sequência de 150 jogos consecutivos desde o 2014 temporada.

Por outro lado, Philipsem sua nona temporada profissional e terceira com Búfaloencontra-se sob escrutínio por suas ações em campo.

O tackle defensivo, envolvido em uma troca pós-jogo com um Águias torcedor, jogou em todos os 12 jogos Contas’ jogos nesta temporada, mostrando suas proezas com quatro rebatidas de quarterback, quatro passes defendidos e 1,5 sacks.