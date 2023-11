Jason Kelce fica aquém em ‘O homem mais sexy do mundo’ da People e perde para o ator mais velho

Jason Kelce esteve perto de fazer o impensável mais uma vez, mas não ganhou o prêmio People’s Sexiest Man Alive. Depois de consolidar seu status como a figura esportiva mais amada da Filadélfia, apresentando o podcast recorde ‘New Heights’ e estrelando o documento ‘Kelce’ da Amazon, muitos pensaram que ele acrescentaria outra surpresa ao seu currículo.

O pivô dos Eagles, de 36 anos, perdeu o prêmio de ‘Homem Mais Sexy do Mundo’ da People para o ator Patrick Dempsey. O antigo Anatomia de Grey o membro do elenco tem 57 anos.

Travis e Jason Kelce brincam sobre o técnico Andy Reid em um podcast viral

2023 é o ano que será lembrado para sempre como aquele em que o romance de Travis Kelce e Taylor Swift encantou os fãs da NFL e Swifties parecido. Infelizmente, não terá um irmão Kelce como o homem mais sexy do mundo para a posteridade.

Qual é o prêmio de homem mais sexy do mundo da revista People?

Escolhido pelos fãs que votaram online no outono, o People’s O homem mais sexy do mundo premia a celebridade que melhor se enquadra nesse título no ano civil. Uma tradição que já dura quase quatro décadas, a revista nomeia o “Homem Mais Sexy do Mundo” desde a sua criação em 1985. A primeira pessoa a ganhar foi o ator Mel Gibson, quando ele tinha 29 anos. Em 2022, o vencedor foi o ator Chris Evans.

Jason Kelce esteve perto de ter a honra de ser o único jogador da NFL a ganhar o prêmio. Dwayne The Rock Johnsonque ganhou o prêmio em 2016, já fez parte de um time de treino da NFL, mas nunca conseguiu jogar como profissional na liga.