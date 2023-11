Jason Kelce trolls o membro da equipe do Círculo de Wiener, que responde com insultos hilariantes

Jason Kelce e Andrew Whitworth visitou Chicago’s “O Clube do Wiener“para um segmento em Melhorde Quinta à noite futebol transmissão. O Filadélfia Eagles centro trollou um dos funcionários, que respondeu com alguns insultos hilariantes.

Kelce, 36, defendeu seu irmão Travis quando o funcionário disse Chefes de Kansas City tight end precisa se concentrar no campo em vez de Taylor Swift. Jason disse que ela deveria jogar futebol porque a lacuna no dente o lembra Michael Strahan.

Travis e Jason Kelce brincam sobre o técnico Andy Reid em um podcast viral

A experiência do famoso cachorro-quente parece sempre assim para os clientes, que adoram a comida e são tratados de maneira rude, mas engraçada.

Até mesmo as placas do local insultavam Kelce e Whitworth com mensagens como: “Whit and worth s-t”. e “Bem-vindo ao outro irmão Kelce.”

Depois de vestir uma camisa justa para ir ao restaurante e prometer voltar com uma camisa autografada dos Eagles, o funcionário disse a Kelce: “Todo esse dinheiro e você está vestindo Wranglers”.

Funcionário do Wiener’s Club compartilha TikTok de Jason Kelce

Além do segmento compartilhado por TNFonPrime depois de Ursos de Chicago derrotou o Carolina Panteras no Soldier Field, o funcionário do “The Wiener’s Club” também compartilhou um TikTok da interação.

No TikTok, ela se refere a Kelce como “o homem vivo mais sexy do mundo”, mas imediatamente começa a criticar outro cliente por ter participado de sua chance.

No final do segmento, Kelce brinca que a comida estava incrível, mas o atendimento não poderia ter sido pior.

Jason está atualmente de Tchau. Travis e os Chiefs também estão descansando na semana 10, mas diferentemente do esperado anteriormente, ele não viajou à Argentina para o show de Swift.