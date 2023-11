Jason Sudeikis e Lake Bell são vistos juntos em show do Guns N’ Roses

Jason Sudeikis dar Lago Sino parecia bastante contente em um show recente do Guns N’ Roses em Los Angeles… mas é melhor não presumir que haja alguma faísca entre os dois.

Os atores desfrutaram de uma noite repleta de rock juntos no Hollywood Bowl na quarta-feira – compartilhando um camarote privado no icônico teatro ao ar livre. Os dois estavam aparentemente de ótimo humor… conversando enquanto a noite e o show continuavam.

Caso você esteja se perguntando, fontes próximas aos dois disseram ao TMZ… os dois não estão namorando – eles se conhecem há 15 anos e trabalharam em alguns projetos no passado, incluindo “What Happens em Vegas” em 2008 e “A Good Old Fashioned Orgy” em 2011.