Javier Bardem supostamente se ofereceu para interpretar Galactus na reinicialização do Quarteto Fantástico da Marvel

EUna última reviravolta de Estúdios Marvel’ grande plano para o Os quatro fantásticos reiniciar, o Devorador de Mundos, Galactuspode ser jogado por ninguém menos que Javier Bardem.

Isso vem logo após a notícia de que Pedro Pascal está quase pronto para retratar Senhor Fantásticoadicionando outra camada de entusiasmo ao tão esperado Super heroi filme.

De acordo com uma fonte Jeff Schneider, Bardemconhecido por seus papéis em “Onde os Fracos Não Tem Vez” e “Duna,” é da Marvel melhor escolha para o vilão cósmico.

No entanto, há um problema potencial na forma de um conflito de agendamento com Bardem’s compromisso com a Apple F1 filme, estrelando Brad Pitt. Mas não tema, como Galactus espera-se que seja um papel de voz, permitindo Bardem para potencialmente conciliar ambos os projetos.

O resto do elenco para a reinicialização do FF

Inicialmente, Antonio Banderas estava concorrendo ao papel, mas Bardem emergiu como o favorito, embora a decisão não esteja finalizada. Há rumores de que o filme também apresentará uma visão feminina do surfista Prateado, Galactus arauto.

Com Pedro Pascal supostamente a bordo como Senhor Fantásticoo resto do Os quatro fantásticos o elenco pode não estar muito atrás. Vanessa Kirby há rumores de que ele jogará Sue Tempestade (Mulher invisível), José Quinn como Johnny Storm (Tocha Humana), e Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm (A Coisa).

Curiosamente, Jake Gyllenhaal foi oferecido um papel, mas as negociações fracassaram devido a preocupações monetárias. Estúdios Marvel cabeça Kevin Feige também buscou mais diversidade no elenco, levando à escalação de Pascal e potencialmente Bardem.

O diretor anunciado do filme, Matt Shakmandisse em uma entrevista no mês passado que uma vez que o SAG-AFTRA greve foi resolvida, eles poderiam avançar mais rapidamente com o lançamento.

Haverá um anúncio em algum momento! Eu sei que a internet está muito animada para descobrir e estou animado para compartilhar isso. Eu simplesmente não consigo fazer isso ainda. Matt Shakman.

Uma nova versão de um clássico atemporal

Shakmanpromete uma nova visão da icônica equipe de super-heróis, evitando o habitual história de origem.

“Muita gente sabe disso história de origem. Muitas pessoas sabem o básico. Como pegamos isso e trazemos algo que eles nunca viram antes?”Feige comentou em um Entrevista 2022.

Com o quebra-cabeça do elenco se juntando lentamente, Quarteto Fantástico da Marvel está preparada para trazer uma nova era de excitação ao gênero de super-herói.

O filme está previsto para chegar aos cinemas em 2 de maio de 2025e os fãs aguardam ansiosamente mais atualizações à medida que a produção avança.