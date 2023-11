Jayson Tatum bate a campainha do intervalo para encerrar uma jogada diretamente do NBA 2K

Jayson Tatum acertou uma cesta de 3 pontos para soar a campainha antes do intervalo e colocar o celtas de Boston vencendo por 62-49 na estrada na Scotiabank Arena contra o Raptors de Toronto no Torneio da temporada da NBA de 2023. A jogada que antecedeu o triplo saiu direto do NBA 2K videogame.

Tatum, 25 anos, recebeu a pedra de Derrick Whiteque passou por uma bandeja para encontrar a estrela do Celtics fora do perímetro. Férias Jrueporém, foi quem fez tudo acontecer com uma assistência de hóquei.

Holiday, 33, acertou em cheio um zagueiro do Raptors, passando por ele e lançando a bola para um branco próximo, que então chutou para Tatum.

Celtics vence por três pontos

Aquela buzina de Tatum no intervalo provou ser a diferença no final, com o Celtics vencendo o Raptors por 108-105.

Tatum terminou a disputa com 17 pontos, enquanto Jaylen Brown marcou 23 pontos, o melhor da equipe. Cinco outros jogadores do Boston tiveram pontuação de dois dígitos.

Estrelas de raptores Dennis Schroder e Pascal me desculpe cada um também teve 23 pontos, mas ainda não o suficiente para completar a recuperação.