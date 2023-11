Jayson Tatum mira no desempate do torneio durante a temporada: os jogadores têm que respeitar uns aos outros

Tele NBAinaugural Torneio na temporada foi recebido com entusiasmo como uma mudança radical no Associaçãoestrutura da temporada regular. Isso também foi recebido com apreensão por alguns fãs e jogadores – principalmente porque as quadras coloridas e os uniformes usados ​​​​durante os jogos do torneio durante a temporada foram duramente criticados.

Mas um jogador superstar atacou as regras do torneio, especificamente um dos procedimentos de desempate. Bostonde Jayson Tatum expressou frustração com a diferença de pontos como um desempate importante para equipes empatadas na classificação da fase de grupos – e a NBA pode ter que levar em conta suas críticas em competições futuras.

“O jogo já tinha acabado e os caras ainda estavam tentando marcar”

Tatum no domingo disse aos repórteres que estava frustrado não apenas com o resultado do jogo de sexta à noite contra o Mágico de Orlando – ele também estava frustrado porque o Magia continuou aumentando sua vantagem antes de fechar uma vitória por 113-96.

“Na última sexta-feira, quando o jogo já havia acabado e os caras ainda tentavam marcar… é tudo uma questão de respeitar o jogo e respeitar seus adversários”, disse Tatum.

O NBAos dois principais critérios de desempate para o Torneio na temporada são o histórico de confronto direto e a diferença de pontos, com a margem de vitória assumindo uma nova importância. A vitória de 17 pontos do Magic elevou seu diferencial geral de pontos para mais 22, e OrlandoO recorde de 3-1 do’s o coloca no topo do Grupo C. Isso significa Boston – com um diferencial pontual de zero – deve vencer o búfalos de Chicago por 23 pontos na terça-feira para terminar em primeiro no grupo, e o Celtas podem perder completamente a fase eliminatória se não acabarem com o Touros.

Uma onda de sucesso de Tatum está chegando?

A boa notícia para o Celtas é aquele Tatum, como ele mesmo admitiu, está se sentindo bem novamente depois de lutar contra uma doença recente. Tatum disse que estava “do outro lado” do que parecia ser um forte resfriado – e uma sucessão de jogos dominantes poderia se seguir.

Mesmo que os Celtics falhem em sua busca pelo Copa da NBA, Boston ainda tem o NBAmelhor recorde de 13-4 – meio jogo melhor que o Os Timberwolves de Minnesota no Conferência Oeste. Tatum – que tem médias de 28 pontos e nove rebotes por jogo – espera festejar contra Chicago antes do confronto de sexta-feira com rivais amargos Filadélfia.