Jeanie Buss revela que os fãs ainda pedem para ela assinar sua edição da Playboy

Los Angeles Lakers proprietário Jeanie Buss não hesitou em falar sobre sua aparição na Playboy na década de 1990 em uma entrevista recente.

Ela revelou que apesar de sua aparição anterior ter sido na edição de maio de 1995 da revista, as pessoas ainda a procuram para pedir autógrafos nessas fotos, principalmente devido à prevalência de imagens na internet.

Buss em buscadores de autógrafos

Ônibusagora envolvido na NBA, mencionou ter recebido conselhos do ex-Playmate do Ano Patti McGuireesposa do tenista Jimmy Connorsque falou positivamente sobre sua experiência de trabalho com a Playboy, mas também alertou Ônibus sobre os caçadores de autógrafos e sua persistência.

“Eu falei com Jimmy Connors‘ esposa Patti McGuire – ela foi Playmate do Ano, eu acho, em 1976 ou 77 – eu perguntei a ela sobre a experiência antes mesmo de prosseguir”, Ônibus disse em profundidade com Graham Bensinger.

“E ela disse: ‘É uma ótima experiência, mas esteja sempre preparado onde quer que você esteja, alguém vai te abordar com a revista para assiná-la quando você menos esperar. As fotos nunca desaparecem.’

“E agora estamos no início dos anos 90, realmente antes de a internet decolar. E nunca me ocorreu que essas fotos teriam vida própria na internet e sempre estarão lá.

“E quando você posa, você aceita que isso faz parte do programa, exceto que a internet fez com que eu, literalmente, provavelmente recebesse de cinco a dez solicitações por semana em que as pessoas imprimiam as fotos e me pediam para assiná-las. envelope pago para eu devolvê-lo.

“E eu sempre assino porque não me arrependo de ter tirado as fotos. É um pouco como uau, isso realmente nunca desaparece. Mas a ideia de que as fotos são meio lendárias.”