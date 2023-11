Jeezy discute o divórcio de Jeannie Mai com Nia Long, os fãs acham que ele está se contendo

Eita sentou-se com Nia Long para uma conversa de uma hora sobre vários tópicos importantes – incluindo seu divórcio de Jeannie maio – mas muitos espectadores acham que ele ainda está falando em código sobre a separação.

De acordo com Jeezy, ele e Jeannie tentaram sessões de aconselhamento para consertar o que ele considerava quebrado no casamento … mas no final ele disse a Nia que o dano havia sido feito e ser “responsável por si mesmo” era o melhor curso de ação.