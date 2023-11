Jeff Bezos e Lauren Sanchez anunciam que estão se mudando de Seattle para Miami

Jeff Bezos está caminhando em direção a pastos mais verdes – ou águas mais azuis, melhor… porque ele está fazendo as malas e deixando a cidade de Seattle para trás para sempre… optando pela Flórida.

Ele continua: “Meus pais sempre foram meus maiores apoiadores. Eles recentemente voltaram para Miami, o lugar onde moramos quando eu era mais jovem (turma Miami Palmetto High de 1982 – GO Panthers!) Quero estar perto de meus pais , e Lauren e eu amamos Miami.”

Ele ressalta que sua empresa de foguetes, a Blue Origin, também tem suas principais instalações de operações em Cabo Canaveral… então a mudança faz sentido nessa frente, já que ele aparentemente quer se concentrar um pouco mais nesse empreendimento atualmente.

JB termina com isso… “Moro em Seattle há mais tempo do que em qualquer outro lugar e tenho tantas lembranças incríveis daqui. Por mais emocionante que seja a mudança, é uma decisão emocional para mim. Seattle, você sempre terá um pedaço do meu coração.”