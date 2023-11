Jenelle Evans não tem contato com o filho Jace, ele está mais feliz há algum tempo

Jenelle Evans servir filho Jace tem mantido distância da mãe e do marido dela, David Eason … e nos disseram que o garoto está mais feliz agora do que há muito tempo.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Jace, de 14 anos, não tem contato com a estrela de “Teen Mom” ​​e David, já que ele mora com a mãe de Jenelle, Bárbara, enquanto ele permanece sob a custódia dos Serviços de Proteção à Criança. Fontes dizem que Barbara também não está em contato com Jenelle ou David.