Jenna Ortega parece gostar da postagem sobre a postura de Melissa Barrera na Palestina

Jenna Ortega aparentemente gostei de uma postagem relatando Melissa Barreira redobrando sua posição pró-Palestina em meio à sua recente demissão – isto é, se quisermos acreditar nessas imagens.

O negócio é o seguinte… nos dias desde que surgiram as notícias de que Jenna também estava saindo da franquia ‘Scream’ – isso em meio ao tumultuado relacionamento de Melissa disparando sobre sua retórica sobre a Palestina – tem havido muita especulação de que JO realmente está do lado de seu colega, mas se distanciou publicamente.

Esse palpite só foi alimentado ainda mais quando os fãs notaram que Jenna recentemente pareceu gostar de uma postagem no IG de uma conta que documentava atividades de celebridades na Palestina … que recapitulou MB defendendo sua posição pós-disparo … notícia para a qual Jenna supostamente apertou o botão curtir.

Claro, se você for para esta mesma página do IG agora… O suposto like de Jenna no IG não pode ser encontrado em lugar nenhum, e sua própria página do Insta também está livre de qualquer conteúdo da Palestina – assim como sua página no Twitter, que foi completamente desativada . Antigos supostos tweets dela, no entanto, têm circulado… e as pessoas afirmam que ela também costumava postar sentimentos pró-Palestina.

Em outras palavras, se Jenna de fato gostou desta postagem no IG… parece que ela está silenciosamente apoiando a posição de Melissa… algo que quase todos presumiram ser o caso, vendo a rapidez com que ela abandonou ‘Scream VII’ após a expulsão de Melissa – – apesar de relatos sugerirem que a saída de JO não teve nada a ver com MB, e mais devido a conflitos de agendamento.

Francamente, ninguém acredita nisso… e dependendo de onde você chega nesse assunto, você está comemorando Jenna ou criticando-a. De qualquer forma, a franquia ‘Pânico’ está meio ferrada agora.

O fato é que… Jenna e Melissa (mas principalmente Jenna) foram de longe as maiores estrelas dos filmes reiniciados, e todo o arco da história gira em torno delas. Com os dois mortos, só há Mason Gooding dar Jasmim Savoy Marrom saiu do novo elenco OG.

Eles são legais e tudo, mas na maioria das vezes são reflexões posteriores… e seus personagens dando continuidade à saga não fazem sentido sem MB e JO. Então, no papel, parece que os escritores de ‘Pânico 7’ terão que seguir uma direção completamente diferente, com atores completamente novos, etc. Além disso, os fãs estão prometendo boicotar esta última sequência se/quando ela for lançada… então é provável que haja uma batalha difícil para despertar o interesse/ganhar muito dinheiro para o estúdio.