Jennifer Aniston escolhe cena especial de Friends para homenagear Matthew Perry

Jennifer Aniston presta homenagem a Matthew Perry com uma linda e comovente mensagem, em publicação em suas redes sociais você pode ler o quanto ela se emociona ao pensar em Matthew: “Oh cara, este cortou fundo …”

A atriz de Friends postou duas fotos e um vídeo de uma cena que faz com “Chandler” em uma postagem no Instagram.

No vídeo, “Chandler” e “Rachel” são vistos expressando seu carinho e amizade entre si antes da viagem que o ‘Verde’ fará. Mas no final da cena, no estilo mais ‘Chandler’ este último finge peidar enquanto eles se dão o abraço de despedida. Os dois acabam rindo.

Na postagem, Aniston escreveu uma mensagem profunda em homenagem a “Matty”.

“Oh, cara, este foi profundo… Ter que dizer adeus ao nosso Matty foi uma onda insana de emoções que eu nunca experimentei antes. Todos nós experimentamos perdas em algum momento de nossas vidas. Perda de vidas ou perda de amor. Ser capaz de realmente SENTAR-SE nesta dor permite que você sinta os momentos de alegria e gratidão por ter amado alguém tão profundamente. E nós o amávamos profundamente. Ele fazia parte do nosso DNA. Sempre fomos nós 6. Esta foi uma família escolhida que mudou para sempre o rumo de quem éramos e qual seria o nosso caminho…”

No final do texto afirma: “…Matty, eu te amo muito e sei que agora você está completamente em paz e livre de qualquer dor. Falo com você todos os dias… às vezes quase consigo ouvir você dizendo “você poderia SER mais louco?”

Há alguns dias, Matt LeBlanc e Courteney Cox também prestaram uma comovente homenagem ao colega de elenco de “Friends”, Matthew Perry, compartilhando-a em suas redes sociais.

A morte repentina de “Chandler”, Matthew Perry, deixou todos em choque, e os fãs imediatamente relembraram “Friends”, imaginando a dor e os pensamentos que passaram pela cabeça dos co-estrelas da série ao saberem de sua morte.

Depois de algumas semanas, eles encontraram as palavras para expressar seus sentimentos por Matthewdestacando o profundo carinho que tinham por ele e enfatizando que ele sempre terá um lugar especial em seus corações.