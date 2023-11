Jennifer Aniston saiu completamente ‘em perigo’ após a morte de Matthew Perry

A estrela de Friends, Matthew Perry, vocêsupostamente faleceu em 28 de outubro, sendo encontrado morto em sua casa em Los Angeles. Isso chocou os fãs, a mídia e, mais importante, sua família e o restante Elenco de amigos, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer e, especialmente, Jennifer Aniston.

De acordo com a página seis, Aniston considerou a morte de Perry ‘muito ruim’, depois de ela ainda estar de luto pelo falecido pai, John Aniston, que morreu em novembro de 2022 com 89 anos e ainda se recuperando da perda.

Jennifer Aniston ‘em perigo’ pela morte de Perry

O funeral de Perry foi realizado no cemitério de Forest Lawn em 3 de novembro, com seus colegas de elenco de Friends se juntando ao serviço íntimo do falecido ator. No entanto, eles não estiveram presentes durante o enterro de Matthew Perry, deixando apenas amigos próximos e familiares presentes.

A fonte citada pelo Page Six afirma que não apenas Aniston ficou em perigo após saber do falecimento de Perry, mas também Courteney Cox.

“Dos cinco restantes, Jen e Courtney [Cox] estão se recuperando mais, e Jen é provavelmente quem está lutando mais intensamente. É a segunda grande perda em menos de um ano, com o aniversário de um ano da morte de seu pai chegando. Ela ainda não recuperou totalmente o equilíbrio, e agora isso a derrubou completamente. Fonte da página seis

Aquele que mais estendeu a mão

Jennifer Aniston e Matthew Perry foram muito próximos durante os últimos anos do ator, já que ele disse em entrevista em 2022 que ‘ela foi quem mais se estendeu’, agradecendo por isso.

Além disso, Jennifer Aniston encenou a primeira intervenção real para Matthew Perry e o confrontou quando seus vícios começaram a afetá-lo e começaram a se tornar evidentes para o elenco de Friends enquanto eles filmavam o show.