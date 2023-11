Jennifer Garner revela mochila cheia de lanches: uma espiada hilariante por dentro

EUuma saída refrescante das habituais revelações glamorosas e selecionadas de bolsas, Jennifer Garner acessou o Instagram para compartilhar o conteúdo comicamente bagunçado de sua mochila, deixando fãs em pontos.

O homem de 51 anos atrizconhecida por seu charme realista, começou o vídeo expressando um pouco de nervosismo mas mergulhou na aventura de mostrar o lado real e identificável de sua vida.

Quando ela começou a puxar itens dela mochilaos suspeitos do costume apareceram: notebooks, um iPad, um estojo de óculos para o “acima de 50” multidão e livros que ela está lendo com seus filhos adolescentes. O reviravolta inesperadaporém, veio com os lanches – muitos deles.

“Dia de sorte! É meu dia de sorte!”

Garner descobre com entusiasmo as barras de chocolate Tony’s Chocolonely, RXBARs, doces Smart Sweets e vários sacos de nozes enfiadas em vários bolsos. Entre risadas, ela brinca sobre ser assustado de ficar sem nozes.

Legendado com, “O que há na minha bolsa? Tenho vergonha de mostrar a você…” Garner’s abordagem alegre e identificável tocou os fãs.

Companheiras celebridades como Courtney Cox e Rachel Harris juntou-se à diversão, com Cox ligando Garner“adorável,” e Harris comentando com humor, “Isso é loucura.”

Tenho que ter seus doces à mão. Jennifer Garner.

Os fãs adoram as bobagens de Garner

O revelação lúdica contrasta com as típicas revelações de bolsas vistas pelas celebridades, oferecendo uma visão genuína dos itens bagunçados e cotidianos que povoam Garner’s mochila.

Esse Instagram post segue outro vídeo recente onde Garner expressou o seu espírito festivo em Mariah CareyFeliz Natal para todos! show, usando chifres de rena e agitando o braço para Carey músicas.

Jennifer Garner a vontade de compartilhar o lado confuso e identificável de sua vida não apenas trouxe risadas, mas também ressoou entre os fãs, reforçando a ideia de que as estrelas, como todos nós, têm momentos de caos e alegria em suas mochilas – ou, em Garner’s caso, lanches.