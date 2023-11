Jennifer Lopez e Ben Affleck: noite de pôquer em fim de semana glamoroso em Las Vegas

eujá que Vegas é sinônimo de festa e caos, mas neste fim de semana todos queriam estar na Cidade do Pecado para o retorno de Fórmula 1, e houve uma série de eventos cheios de celebridades.

A cidade estava cheia de mais glamour do que o habitual, desde shows extras de boxe até festas, uma das quais foi uma noite de pôquer e blackjack organizada por um casal Jennifer Lopez e Ben Affleck no restaurante LAVO e na boate The Palazzo.

Jennifer Lopez esbanja sensualidade em lingerie sexy para estreia de nova coleçãoRoberto Ortega

O objetivo da noite era arrecadar dinheiro para o ator organização sem fins lucrativos, Iniciativa do Leste do Congo.

O casal atingiu o tapete vermelho no local do evento O resort veneziano e desde o primeiro momento pareciam elegantes e felizes.

Jennifer Lopez exibe vestido sensual na noite de pôquer de Ben Affleck

Como sempre, Jennifer Lopez estava deslumbrante com um vestido que deixava a perna esquerda descoberta, em tons de preto e cinza, além de um decote que era unido por uma gargantilha.

Ben Affleck usava um terno azul de três peças com camisa branca.

Segundo uma fonte que falou ao ET Online, a dupla era carinhosa e Jennifer Lopez sentou-se ao lado de Ben Affleck enquanto o marido jogava poker, confessando que Ben estava ganhando e impressionando muitos com suas habilidades no jogo.

“Eles ficaram juntos a noite toda e esperaram um pelo outro quando um deles foi ao banheiro ou a outra área do local”, disse a fonte ao ET.

“Ben tirou muitas fotos com os fãs e parecia estar relaxado.”

Outros convidados do evento incluídos James Marsden, Hamish Linklater e Lily Rabeassim como Jon Hamm e sua esposa, Anna Osceola.