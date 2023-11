Jennifer Lopez explica como Ben Affleck o faz se sentir “mais bonito” do que nunca

O casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck foi uma surpresa, apesar de eles já terem estado noivos e terem namorado por um período significativo no início dos anos 2000.

Como na vida real, poucas pessoas têm uma segunda chance com aquele que escapou, mas depois de terem relacionamentos gratificantes com outras pessoas, nas quais ambos tiveram filhos, 2022 viu J-Lo e Ben Affleck finalmente assumir o compromisso final um com o outro.

Enquanto López ainda impressiona seus fãs com as postagens mais escandalosas do Instagram mostrando seu físico que desafia o envelhecimento. Ela realmente acredita que não são os comentários cobiçosos de estranhos que melhoram sua auto-estima, mas sim as palavras amorosas de seu marido.

Ela atribuiu seus sentimentos de autoconfiança em seu corpo a Afflecksugerindo que ele a faz se sentir mais bonita do que nunca, o que é significativamente impressionante quando você considera seu catálogo mais jovem.

Jennifer Lopez e Ben Affleck vistos no McDonalds drive through

Como Ben Affleck faz Jennifer Lopez se sentir?

Embora houvesse relatos de que Affleck achava difícil se adaptar à vida de casado, com alguns chegando a dizer que um divórcio instantâneo estava previsto, parece que os dois encontraram um terreno comum e aprenderam a viver um com o outro.

Como tal, Jennifer Lopez deu uma entrevista exclusiva à revista Vogue para discutir seu casamento e como ela está abraçando o novo capítulo de sua vida pessoal.

“Cada parte de mim, meu corpo, minha voz, minhas escolhas, até mesmo meus erros… tudo isso me tornou quem eu sou e me levou onde estou hoje.” López disse à Vogue.

“Finalmente estou no ponto de amar cada parte de mim sem remorso.

“Ele me ajudou a entender meu valor e a saber meu valor. Sinto-me ainda mais relaxada e confortável, o que me faz sentir ainda mais bonita do que jamais me senti com outra pessoa.”