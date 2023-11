Jennifer Lopez grita com as fãs de Ben Affleck: Afaste-se, vadia!

J.Ennifer Lopez quer que todas as mulheres fiquem longe do marido Ben Affleck e até mesmo manter os olhos longe dele.

Isso ficou evidente no domingo, quando ela reagiu agressivamente quando um grupo de fãs quis se aproximar dele, mas Jennifer exortou-os a irem embora.

Jennifer Lopez diz a mulher para ‘se afastar, vadia’ depois de fazer comentário sexual sobre Ben Affleck

O incidente ocorreu enquanto o casal visitava Los Angeles no fim de semana e, na noite de domingo, saíram para jantar juntos no The Ivy, um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, famoso pela presença de Hollywood celebridades.

Quando eles partiram, Bem cavalheirosamente abriu a porta da van em que estavam para sua esposa e depois contornou o veículo para sentar no banco do motorista.

Nesse momento, um grupo de mulheres que passava em outro carro o identificou quando ele se aproximou da porta e gritou um elogio antiquado e estridente.

Assim que JLo Ao ouvi-los se dirigirem ao marido, ela gritou com eles de forma muito indelicada, dizendo “Afasta-te, vadia!”.

O site TMZ divulgou o vídeo do momento desagradável, embora não esteja claro se as mulheres do outro lado da rua a ouviram.

O domingo tranquilo de Bennifer em Los Angeles

Na noite de sábado, o casal foi uma das principais atrações da gala LACMA Art + Film, realizada no Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles.

A cantora porto-riquenha causou sensação com um vestido muito revelador com rendas e cristais.

Porém, horas depois, o casal mudou completamente para um look bem descontraído e deixou de lado o glamour de Hollywood para passar um domingo tranquilo.

Eles visitaram um mercado de pulgas como qualquer outro casal, tentando passar despercebidos, embora todos notassem sua presença.

Jennifer usava um suéter de gola alta rosa pastel, jeans largos e tênis plataforma. Ela também usava óculos escuros XXL, uma mini bolsa marrom e o cabelo preso em um rabo de cavalo simples. Ele usava jeans, camiseta cinza e tênis.