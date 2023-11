Jennifer Lopez grita de brincadeira ‘Back Up Bitch’ para admiradores de Ben Affleck

Reproduzir conteúdo de vídeo



ANTECEDENTES

Jennifer Lopez é casado com Ben Affleck – e quer que todas as outras mulheres que ainda possam ter olhos para ele saibam disso … evidenciado pela forma como ela latiu para alguns espectadores no domingo.

O casal estava na cidade de Los Angeles neste fim de semana, e antes de segunda-feira chegar – eles estavam saindo do jantar no The Ivy juntos… com BA fazendo o papel de cavalheiro para sua esposa e abrindo a porta do carro para ela, enquanto dava a volta no outro lado quando ela entrou.

Naquele momento, porém, um grupo de mulheres em outro carro passando por acaso viu Ben quando ele estava chegando à sua porta – e elas deram um bom e velho hollah!

Confira… assim que JLo os ouviu xingando seu marido, ela disse a eles como se sentia sobre isso na hora – dizendo às mulheres para “recuarem, vadia!” … e em termos enfáticos.

Você tem que ver o vídeo, porque o aplauso agressivo de J Lo é o clássico Jenny from the Block – embora não esteja claro se as mulheres do outro lado a ouviram. Uma pessoa que definitivamente ouviu seu golpe foi o próprio Ben… então ele definitivamente sabe que é dela e somente dela.