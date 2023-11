Jerami Grant e Deandre Ayton lideram Trail Blazers para uma pequena vitória sobre Pacers

Jerami Grant marcou 34 pontos e Deandre Ayton fez 22 pontos e 13 rebotes para impulsionar o Portland Trail Blazers para uma vitória por 114-110 sobre o Pacers de Indiana na noite de segunda-feira.

Malcolm Brogdon somou 24 pontos para os Trail Blazers, incluindo uma cesta que selou o jogo nos segundos finais.

Draymond Green responde aos comentários de Rudy Gobert de sua maneira única

Tyrese Haliburton liderou o Indiana com 33 pontos. Bruce Brown, Miles Turner e Bento Mathurin cada um tinha 11, mas os Pacers foram retardados por 20 viradas e 8 de 33 arremessos na faixa de 3 pontos.

Após uma reviravolta em Portland, Brown marcou para reduzir o déficit para 112-110 antes que o arremesso de 7 pés de Brogdon colocasse os Trail Blazers à frente por 114-110 faltando 6 segundos para o fim. Os Pacers’ Amigo Hield perdeu uma longa cesta de 3 pontos faltando 2,1 segundos para o final.

Novato Scoot Henderson acertou uma bola de 12 pés no final do terceiro quarto para empatar em 83 no total. As equipes então trocaram a liderança pelos minutos seguintes. Grant colocou os Trail Blazers na liderança definitivamente por 96-94 com um floater com 6:36 para o fim.

Trail Blazers ficou atrás dos Pacers no início do jogo

Os Trail Blazers perdiam por quatro após o primeiro quarto antes de passar para uma vantagem de 65-60 no intervalo. Portland acertou 7 de 11 arremessos de 3 pontos no primeiro tempo, enquanto o Pacers acertou 5 de 15. Brogdon, que jogou três temporadas com o Pacers, liderou o Portland com 15 pontos no primeiro tempo.

Pacers avançam Jalen Smith teve que ser ajudado a chegar ao vestiário com uma aparente lesão no joelho faltando 4:09 para o final do terceiro quarto. Smith fez nove pontos.

Aaron Nesmith voltou para o Pacers depois de perder os dois jogos anteriores devido a uma torção no pulso.

Os Pacers acertaram 47,7% no jogo, enquanto os Trail Blazers acertaram 47,1%.

A SEGUIR

Blazers de trilha: No Cleveland na quinta feira.

Marcapassos: No Miami para jogos de quinta e sábado.