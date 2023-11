Jeremy Allen White e Rosalía aproveitam a pausa para fumar em meio a rumores de namoro

Jeremy Allen Branco dar Rosália não estão acabando com os rumores de namoro – na verdade, eles estão colocando lenha na fogueira e acendendo um fósforo … para acender cigarros e mais rumores, sem dúvida.

TMZ conseguiu essas fotos do ator de “The Bear” e do cantor espanhol saindo na quarta-feira no WeHo … onde eles estavam se divertindo em um estacionamento e desfrutando de uma pausa para fumar na companhia um do outro.

É meio engraçado… você poderia argumentar que esta cena aqui é a vida imitando um pouco a arte – ou seja, do lado de Jeremy. Seu personagem do programa de TV está constantemente saindo para fumar um cigarro em meio ao caos do restaurante… e embora esse momento não seja tão dramático, parece familiar.

De qualquer forma, JAW e Rosalía acabaram conversando um pouco mais – sem os bastões de câncer – e finalmente partiram com um grande abraço… mas sem beijo, algo que sabemos Jeremy não tenho vergonha de fazer quando ele está em uma nova vaia.

Ainda assim, é interessante vê-los continuar pendurados no mês passado passeio no mercado público de agricultores – onde Jeremy estava andando com um enorme buquê de flores… o que pode ou não ser para sua nova namorada.

As pessoas pensaram que havia algo acontecendo entre eles… e com certeza continuarão acreditando nisso depois deste último encontro.

O que acrescenta uma camada extra de intriga aqui é o fato de Jeremy ainda estar navegando em um divórcio de sua esposa Addison Timlin … com quem divide 2 filhos.

Os ex-namorados parecem se dar bem, porque eles estão constantemente saindo como uma família… então parece que eles estão se separando amigavelmente.

De qualquer forma, Jeremy certamente não tem medo de colocar sua vida pessoal em primeiro plano e, com seu crescente sucesso nos negócios, ele só receberá cada vez mais atenção à medida que crescer.