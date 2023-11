Jermall Charlo retorna à ação após 888 dias e vence Jose Benavidez Jr.

Jermall “Hit Man” Charlo (33-0-0, 22 KOs) derrotado José “Impiedoso” Benavidez Jr.. (28-3-1, 19 KOs) por decisão unânime após 10 rodadas de ação na noite de sábado na Michelob ULTRA Arena no Mandalay Bay Resort & Casino em Las Vegas no co-evento principal de David Benavidez vs. Demétrio Andrade.

Charlo, 33 anos, voltou aos ringues após 29 meses de inatividade e o leucócitos O campeão dos médios disse durante sua coletiva de imprensa pós-luta que está orgulhoso do desempenho.

“Obrigado por estar ao meu lado”, disse Charlo. “É difícil explicar o que aconteceu, mas estou feliz por ter passado pelo que passei.”

Benavidez Jr., 31, merece crédito por ter continuado a luta, apesar de Charlo ter perdido o limite do peso catch por 3,4 libras antes da luta.

Jermall Charlo domina José Benavidez Jr.

Charlo, no entanto, provavelmente ainda teria dominado a luta como fez, mesmo com quatro quilos a menos. Ele estava níveis acima de Benavidez Jr. na maioria das rodadas.

Benavidez Jr. estava em apuros desde o primeiro round, quando Charlo o acertou com um soco violento.

O resto da disputa viu Benavidez Jr. ser muito mais cauteloso, em busca de um contra-ataque, mas Charlo deu uma masterclass de boxe para vencer de forma convincente e quase registrou um nocaute na reta final.