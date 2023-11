Jerry Jones acredita que os Cowboys têm o que é preciso para a glória do Super Bowl

ÓNa quinta-feira, o proprietário do Dallas Cowboys, Jerry Jones, expressou confiança inabalável na capacidade de seu time de conquistar o título. Super Bowl esta estação.

Apesar de um longo período de seca desde o dos vaqueiros durar Super Bowl vitória em 1995, Jones acredita que a equipe deste ano tem potencial para trazer para casa o Troféu Lombardi.

Refletindo sobre o sucesso recente da equipe, Jones destacou a recente sequência de três vitórias consecutivasenfatizando a sua capacidade de competir ao mais alto nível.

“Há pelo menos quatro ou cinco outros que podem vencer também, que estão sentados lá, alguns deles temos que jogar e alguns deles passaremos para conseguir um. a coisa toda,” ele disse,

Os vaqueirosRegistro de 8-3embora esteja atrás dos Eagles no NFC Lestealimentou o otimismo de Jones.

Jones amando a temporada de 2023 dos Cowboys

O 81 anos O proprietário classificou o recente jogo de Ação de Graças contra os Commanders como um dos melhores momentos de sua longa gestão no time.

Seguindo o dos vaqueiros dominante 45-10 vitória, Jones expresso, “Não sei se já tive um dia melhor com os Cowboys do que hoje.”

Embora reconheça o domínio da equipe em casa Jones destacou o calendário desafiador que temos pela frente, com confrontos contra adversários formidáveis.

Ele mencionou a preparação do time para os playoffs e citou sua energia, química e camaradagem como fatores-chave que contribuíram para seu sucesso.

Jones elogiou especificamente o desempenho de jogadores importantes como Dak Prescott e DaRon Blanddestacando a saúde e o nível de talento da equipe. “Está no mesmo nível de tudo que eu já vi”Jones comentou. “Eu não ousaria tentar estar aqui agora e tentar estar em melhor forma pelo resto do ano. [than we are right now].”

O Vaqueiros terminará a temporada regular com jogos difíceis contra o Seahawks, águias, contas, golfinhos, leões e Comandantesequipes que têm um recorde combinado de 40-24com apenas o Comandantes tendo um histórico de derrotas.

Enquanto o Vaqueiros se preparar para o restante da temporada, a busca por outro Super Bowl o título continua e Jones acredita firmemente que Vaqueiros tem o que é preciso para alcançar essa vitória indescritível.