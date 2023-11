Jéssica Andrade brigou cinco vezes em 2023 para pagar custas de divórcio: ‘É muita burocracia’

Jéssica Andrade entra no UFC 295 em busca de quebrar a derrapagem mais longa de suas 36 lutas no MMA e disse que problemas pessoais podem ter afetado suas atuações recentes.

“Bate Estaca” dominou Cynthia Calvillo, Amanda Lemos e Lauren Murphy para se colocar perto de mais uma disputa pelo título no UFC antes de ser finalizado por Erin Blanchfield, Yan Xiaonan e Tatiana Suarez em 2023. A luta contra Mackenzie Dern neste sábado em Nova York será seu quinto neste ano, e Andrade explica por que ela continua tão ativa ultimamente, apesar dos resultados negativos.

“Este ano tive meu divórcio que custou muito do meu dinheiro para pagar advogados e coisas aqui e ali, então acabei aceitando cinco lutas”, disse Andrade no MMA Fighting’s Trocação Franca podcast. “Acabará este ano, se Deus quiser, e ficarei bem. [I fought five times in 2023] por causa disso, por causa do divórcio. Tive que gastar muito dinheiro com advogados no Brasil, é muita burocracia.”

O ex-campeão peso palha do UFC acrescentou que “talvez minhas derrotas também tenham vindo por causa disso, por não estar com a cabeça 100 por cento durante a luta”.

“Eu estava indo bem, aí cometi um erro e acabei perdendo a luta”, disse Andrade. “Preciso dessa vitória agora, é claro, e vou atrás dela. Talvez ano que vem eu tenha a chance de lutar cinco vezes novamente. Por que não? Mas acho que o UFC vai desacelerar as coisas para mim [laughs]. Mas o plano é ter a oportunidade de vencer mais duas ou três lutas e depois pedir o cinturão, para lutar contra quem for campeão.”

Dern entra no UFC 295 em ascensão na carreira depois de derrotar Angela Hill por cinco rounds em sua luta mais recente, em maio. Andrade sente que ela está com mais fome.

“Pobre Mackenzie, agora é por conta dela”, disse Andrade rindo. “Essa pressão de possivelmente perder quatro seguidas é complicada. Perdi três jogos consecutivos e não posso deixar isso acontecer. Estou com mais fome do que nunca. Estou em um momento diferente da minha carreira que está me fazendo pensar nas coisas que são prioritárias para mim. Essa é minha 27ª luta no UFC e tenho que mudar meu jogo, tenho que mudar minha estratégia para surpreender meus adversários.”

Andrade disse que Dern é “um adversário duro e vem de uma grande vitória sobre Angela Hill”, lutadora que ela considera “uma excelente atacante”, mas esse campo foi diferente para o brasileiro. Na verdade, ela acabou trabalhando na Xtreme Couture em Las Vegas, trabalhando com Suarez, a mulher que lhe entregou sua derrota mais recente.

“Treinei muito bem na Xtreme Couture com garotas que poderiam acabar sendo minhas adversárias no futuro e isso foi ótimo para mim”, disse Andrade. “Tatiana Suarez me ajudou muito neste acampamento. As meninas imitaram Mackenzie para que eu pudesse estar pronto para essa luta. As coisas que estou planejando na minha cabeça, as noites de sono sonhando com essa luta, vai ser um nocaute. Não quero deixar isso para os juízes. Sei que é muito difícil finalizar, principalmente contra o Mackenzie [laughs]então eu realmente quero ir para o nocaute.”