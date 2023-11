Jessica Simpson compartilha foto de antes e depois após 6 anos de sobriedade

J.Essica Simpson está comemorando seu 6º ano de sobriedade mostrando a todos os seus seguidores uma foto ‘irreconhecível’ de sua vida depois que ela decidiu parar de beber.

Na foto, ela é vista sentada em uma poltrona vestindo um agasalho rosa enquanto os raios de sol banham seu rosto; embora esta foto já tenha sido compartilhada em 2021, ela colocou a legenda da foto “Tsua pessoa na madrugada de 1º de novembro de 2017 é uma versão irreconhecível de mim mesmo,“

Jessica Simpson combinava pílulas e álcool enquanto namorava John Mayer

“Eu tive muita autodescoberta para desbloquear e explorar. Eu sabia neste exato momento que me permitiria recuperar minha luz, mostrar vitória sobre minha batalha interna de respeito próprio e enfrentar este mundo com clareza penetrante.” Ela elaborou.

Ao descrever sua jornada para a sobriedade, Jessica disse: “Eu queria sentir a dor para poder carregá-la como uma medalha de honra”, ela continuou. “Eu queria viver como um líder e quebrar ciclos para avançar– nunca olhando para trás com arrependimento e remorso por qualquer escolha que fiz e que faria pelo resto do meu tempo aqui neste lindo mundo.”

Como muitos que param de beber, Jessica teve uma transformação de corpo inteiro e perdi 45 quilos “Eu lidei bem com os medos e aceitei as partes da minha vida que são simplesmente tristes. Possuo meu poder pessoal com coragem comovente”,

Jessica era literalmente um livro aberto, já que seu livro de memórias de 2020 é intitulado ‘Livro Aberto’, e durante a apresentação do livro ela elaborou sobre como misturaria comprimidos e álcool enquanto estava em um relacionamento com John Mayer após o divórcio Nick Lachey.

Sobre seu relacionamento com Mayer, ela elaborou: “Ele era tão inteligente e tratava a conversa como uma competição amigável que teve quen,”

“Quando tentei voltar atrás e dizer algo para acrescentar ao diálogo, ele estava tendo consigo mesmo, desafiava o que eu dizia e eu ficava quieto. Eu não conseguia nem mandar uma mensagem para ele sem que alguém verificasse minha gramática e ortografia.” Ela falou.

A crescente insegurança e pressão levaram Simpson a beber para acalmar sua ansiedade.

Segundo o livro, ela também sofria de episódios de ansiedade que a levavam a beber, “Minha ansiedade aumentariae eu servia outra bebida, foi o começo de minha dependência do álcool para mascarar meus nervos.” Ela disse em seu livro.