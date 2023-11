Jim Irsay na prisão de 2014, os policiais me atacaram ‘porque sou um bilionário rico e branco’

O proprietário do Indianapolis Colts fez declarações surpreendentes para Andrea Kremer durante uma entrevista à HBO Sports que foi ao ar no início desta semana.

No bate-papo, Kremer perguntou a Irsay se sua prisão por dirigir alcoolizado em Carmel, Indiana. cerca de nove anos atrás foi um “ponto baixo” para ele… e alguns segundos depois, ele desligou.

“A prisão foi errada. Acabei de fazer uma cirurgia no quadril. … E o que? Eles me pediram para andar na linha. Você está brincando comigo?” https://t.co/JPJUVSTBAk pic.twitter.com/yQwdwojcKw

“Tenho preconceito porque sou um bilionário branco e rico”, disse Irsay a ela. “Se eu sou apenas o cara comum do quarteirão, eles não vão me atrair, claro que não.”

A polícia de Carmel disse no hora da prisão eles pararam Irsay por, entre outras coisas, dirigir muito devagar e também por não usar a seta. Eles finalmente o algemaram depois de alegarem que ele falhou nos testes de sobriedade.

Imagens da câmera do painel da cena parecia mostrar Irsay tendo dificuldade para andar enquanto conversava com policiais fora de seu carro. Os policiais dizem que os resultados toxicológicos, entretanto, mostraram que ele tinha vários analgésicos em seu sistema, incluindo oxicodona e hidrocodona.

“Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia no quadril e estava no carro há 45 minutos”, disse ele. “E o que – eles me pediram para andar na linha? Você está brincando comigo? Eu mal consigo andar.”