Jimmie Allen vende casa em Nashville por US$ 1,75 milhão

De acordo com registros de propriedade, o astro country vendeu sua casa em Brentwood – um subúrbio de Nashville – por US$ 1,75 milhão. A ampla casa com 5 quartos e 5 banheiros foi inicialmente colocada no mercado por US$ 3 milhões, antes de ser rapidamente reduzida para US$ 2,5 milhões uma semana depois.