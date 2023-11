Jimmy Kimmel será o apresentador do Oscar pela quarta vez

Jimmy Kimmel está retornando como anfitrião do Prêmios da Academia pelo segundo ano consecutivo e pela quarta vez no geral, o Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou quarta-feira.

A ABC está recorrendo novamente ao seu apresentador noturno um ano depois de trazer Kimmel de volta para uma cerimônia de 2023 que atraiu 18,7 milhões de telespectadores, o maior desde a transmissão pré-pandemia de 2020. Após o tapa de Will Smith em Chris Rock no Oscar de 2022, Kimmel liderou uma cerimônia cautelosa que ajudou a estabilizar o Oscar após anos de turbulência.

Kimmel também apresentou o Oscar em 2017 e 2018.

“Sempre sonhei em receber o Oscar exatamente quatro vezes”, disse Kimmel em comunicado.

Embora o quadrinho esteja avançando no livro dos recordes, ele ainda está muito longe de ser o apresentador de cerimônias do Oscar mais frequente. Esse título pertence a Bob Hope, que apresentou um recorde de 19 vezes, solo ou como co-apresentador. Billy Crystal foi anfitrião nove vezes, entre 1990 e 2012.

A academia de cinema anunciou anteriormente que Raj Kapoor atuará como produtor executivo e showrunner, Kate Mullan será o produtor executivo e Hamish Hamilton irá dirigir. Eles serão acompanhados por Molly McNearney, produtora executiva de “Jimmy Kimmel Live” e esposa de Kimmel, que retornará pelo segundo ano consecutivo para atuar como produtora executiva do programa.

“Jimmy se consolidou como um dos maiores apresentadores do Oscar de todos os tempos com sua mistura perfeita de humanidade e humor, e Molly é uma das melhores produtoras de TV ao vivo do mercado”, disseram Kapoor e Mullan em comunicado.

O 96º Oscar será transmitido ao vivo pela ABC em 10 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles.