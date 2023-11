JJ Watt diz que a liga está ‘roubando dinheiro’ depois que Josh Jacobs critica a NFL por multa de ‘BS’

Invasores de Las Vegas correndo de volta Josh Jacobs foi ao X (Twitter) no sábado para criticar a NFL por multá-lo em US$ 21.855 por causa de uma questionável “aspereza desnecessária” chamar durante a vitória da equipe na semana 9 contra o Gigantes de Nova York. Final defensivo aposentado JJ Watt ecoou o sentimento.

Jacobs, 25 anos, recebeu a maior multa da semana por abaixar o capacete para iniciar o contato, ponto enfatizado pelo comissário da liga Roger Goodell em 2023 NFL temporada. O problema do pênalti é que se trata de uma jogada de futebol.

Vestiário dos Raiders fumando charutos de vitória após vitória sobre os Giants

“NFL, você precisa relaxar com o [bulls–t]”, tuitou Jacobs.

Jacobs assinou recentemente uma extensão de contrato com os Raiders no valor estimado de US$ 12 milhões e ele teve que lutar até o último centavo.

Ser multado em quase US$ 22 mil por essencialmente executar uma tentativa precipitada da mesma maneira que a maior parte da liga é o suficiente para ferver o sangue de qualquer um.

JJ Watt planeja abordar o ‘roubo de dinheiro’ da NFL

Watt, 34 anos, foi um dos que expressaram seu descontentamento com a quantidade de multas que a NFL continua aplicando a seus jogadores, especialmente por rebatidas suaves.

O três vezes Jogador Defensivo do Ano agora faz parte do CBS cabine de transmissão do futebol de domingo e ele planeja abordar o “roubo de dinheiro” da NFL.

“Teremos uma conversa honesta amanhã em nosso CBS programa pré-jogo sobre essas multas”, tuitou Watt. “Sou totalmente a favor de tornar o jogo mais seguro, sou totalmente a favor de multar jogadas intencionalmente maliciosas, sou totalmente a favor de proteger os jogadores. Mas estamos ROUBANDO DINHEIRO dos jogadores por jogarem futebol.”

Ursos de Chicago correndo de volta D’Onta Foreman – que tem um contrato de um ano e US$ 2 milhões – foi multado em mais de US$ 43 mil por abaixar o capacete antes do contato na semana passada.