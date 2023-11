Joe Buck revela a abordagem da ESPN para cobrir a possível presença de Taylor Swift no Eagles-Chiefs

EUum jogo de futebol muito aguardado na noite de segunda-feira, o crescente Filadélfia Eagles, com um recorde impressionante de 8-1, deve enfrentar o líder da AFC Chefes de Kansas City no icônico Arrowhead Stadium. Este confronto não é apenas um jogo normal; é uma revanche do Super Bowl.

Em meio à excitação, há especulações de que a superestrela pop Taylor Swift pode enfeitar o evento. Rápidoconhecida por sua conexão com os Eagles devido às suas raízes na Pensilvânia, também deverá apoiar seu parceiro, Chefes‘ estrela Travis Kelceno que promete ser uma atmosfera elétrica.

O Kelce irmãos, Jasão do Águias e Travis of the Chiefs, estão prontos para seu quinto confronto na carreira, adicionando um toque familiar a este encontro já eletrizante. A rivalidade única sempre foi um ponto de interesse, com os dois irmãos se destacando em suas respectivas posições.

Taylor Swift, que parece ter rapidamente se tornado uma Chefes torcedor, deverá estar entre os espectadores, alimentando tanto o entusiasmo dos fãs quanto a atenção da mídia. Sua presença, se confirmada, será um destaque, considerando sua agenda lotada com sua turnê em andamento.

Taylor Swift corre para os braços de Travis Kelce e o beija enquanto os espectadores aplaudemTwitter

Joe Buck explicou como a ESPN lidará com a cobertura

Locutor de rádio Joe Buck, em resposta a uma pergunta, expressou sua admiração por Rápido“Tenho filhas na casa dos 20 anos… Ela não poderia ter sido mais legal… Então, sou fã disso. E Travis é um cara ótimo. Dito isto, faremos o jogo. E se ela estiver lá, documentaremos isso. É uma história. Por mais que alguns se cansem disso. Encontraremos o equilíbrio certo.”

Rápidoo comparecimento de não está garantido, principalmente com seu show no Rio de Janeiro marcado apenas um dia antes do jogo. No entanto, seu histórico de apoio aos Chiefs, incluindo assistir a jogos com Donna Kelce e Brittany Mahomes, sugere a possibilidade.

Taylor Swift e Travis Kelce foram vistos de mãos dadas na Argentina

Adicionalmente, Travis Kelce recentemente usou sua semana de folga para apoiar Swift em seu show em Bons ares, demonstrando o apoio mútuo em seu relacionamento.

Enquanto o Águias e Chefes se preparar para o confronto, a questão permanece: Será que Taylor Swift estar lá para testemunhar isso? Só o tempo dirá, mas a sua presença potencial certamente adicionou uma camada extra de intriga a este confronto já cativante.