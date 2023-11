Joe Burrow deixa TNF vs Ravens com aparente lesão no pulso, questionável para retornar no 2º tempo

O quarterback do Cincinnati Bengals, Joe Burrow, foi forçado a sair Quinta à noite jogo contra os Ravens com faltam cinco minutos no 2º trimestre com um aparente lesão no pulso.

Seu retorno para o segundo tempo do jogo é questionável.

Toca machucou o pulso, que ele tinha embrulhado em uma manga na noite anterior, em um passe para touchdown sem contato jogar para Joe Mixon.

O quarterback foi visto em dor óbvia na transmissão assim que a peça terminasse.

Na lateral, ele tentou pegar uma bola de futebol mas não conseguiu completar uma ação de arremesso.

Ao perceber a gravidade do lesão no pulso, ele foi levado para o vestiário onde permaneceu até o intervalo.

Cópia de segurança Jake Browning entrou no jogo para encerrar o primeiro tempo pelo Bengalasque estão seguindo os Ravens 10-21.

No início do jogo Corvos o tight end Mark Andrews foi excluído do jogo devido a uma lesão no tornozelo.