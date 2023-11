Joe Burrow é o próximo Tom Brady? OJ Simpson acha que ele é a coisa mais próxima que existe agora

MA maioria dos especialistas e analistas concordam que Tom Brady é o maior de todos os tempos. Em declarações recentes, o Notas de búfalo ótimo, OJ Simpsonousou apontar quem ele acredita ser o mais próximo Brady nos dias de hoje NFL: Joe Burrow.

Simpson afirmou que atualmente Toca e ele Bengalas são os melhores do NFL. O ex-running back chegou ao ponto de dizer que o quarterback de 4 anos o lembra de Tom Brady.

“Ninguém joga melhor bola do que Cincinnati agora mesmo”, disse Simpsone ele continuou: “Cincinnati atinge seu ritmo e Joe Burrow é completamente saudável. Quando ele está saudável, ele é a coisa mais próxima de Tom Brady em termos de plano de jogo.”

Cave pelos números

Cincinnati Bengals’ o quarterback teve um início difícil NFL 2023 temporada. Ele levou seu time a um recorde de 1-3, que incluiu uma sequência de três jogos sem passes para touchdown e uma dolorosa derrota por 3-27 para o Titãs do Tennessee na semana 4.

No entanto, Toca se recuperou e levou seu time a três vitórias consecutivas, incluindo uma sólida vitória por 31-17 contra um adversário difícil como o São Francisco 49ers na Semana 8, alcançando um recorde de 4-3.

Só nessa partida, o Estado da Luisiana ex-aluno completou 28 de 32 passes para 283 jardas e três touchdowns, com uma classificação de passador de 134,8. Ele também contribuiu 43 jardas corridas.

Em seus quatro anos no NFLo Bengala o chamador do sinal completou 1.219 passes em 1.794 tentativas, lançado 92 passes para touchdowne teve 35 passes interceptados, ganhando um Classificação de passador de 98,5.

Quão válida é a comparação de OJ Simpson?

Enquanto Toca pode ser um dos melhores passadores do NFL no momento, ser zagueiro envolve mais do que apenas passes precisos.

Os analistas concordam que Toca está vivendo à altura Bengala expectativas desde que o contrataram para um US$ 275 milhões contrato. No entanto, comparando-o com Brady é um exagero.

O antigo Tigres da LSU o quarterback tomou Cincinnati para dois AFC campeonatos e já disputou um Super Bowl em quatro anos na liga. Em suas primeiras quatro temporadas Brady ganhou dois Campeonatos AFC e dois Super Bowl argolas.

No total, o CABRA (Maior de Todos os Tempos) ganhou sete Super Bowlsfoi nomeado MVP do Super Bowl cinco vezes e três vezes venceu a temporada MVPentre uma infinidade de elogios e indicações que Toca está longe de ser alcançado neste momento.