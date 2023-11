Joe Burrow estará ausente este ano devido a uma lesão no ligamento, anuncia o técnico do Bengals, Zac Taylor

TA temporada do Bengals sofreu um golpe brutal após o treinador Zac Tayloro anúncio de que Cincinnatio quarterback superstar, Joe Burrowestá afastado pelo resto da temporada devido a uma lesão no ligamento do pulso direito.

Burrow, que saiu do jogo com uma lesão no pulso durante Quinta à noite futebolonde seu time perdeu para o Corvos de Baltimorerealizou vários estudos esta manhã, confirmando a lesão ligamentar e sinalizando o fim da temporada para ele.

A notícia chega em um momento muito inconveniente para os Bengals. Depois de vencer quatro jogos consecutivos, agora soma duas derrotas consecutivas, elevando seu recorde para 5-5 e comprometendo seriamente suas chances nos playoffs. Isto é especialmente desafiador porque eles competem na divisão AFC Norte, onde todas as equipes têm um histórico de vitórias.

Consequência de uma lesão antiga?

Nas redes sociais, alguns fãs trouxeram de volta um tweet antigo que Burrow postou em 2017, antes de se tornar campeão universitário e entrar na NFL, onde mencionava a recuperação de uma fratura na mão. Agora, parece que essa lesão antiga o está afetando anos depois.

Insider da NFL Ian Rapoport foi o primeiro a dar a notícia por meio de sua conta X: “#Bengals QB Joe Burrow está fora este ano com uma ruptura de ligamento, segundo o técnico Zac Taylor. Ele fez sua ressonância magnética esta manhã. Jake Browning, que terminou ontem à noite, é seu cópia de segurança.”

Toca sofreu a lesão durante o primeiro tempo da derrota de quinta-feira contra os Ravens. Incapaz de segurar bem a bola nas laterais, ele foi para o vestiário e foi descartado. Após o jogo, o técnico do Bengals Zac Taylor sugeriu que a lesão foi uma entorse no pulso, embora testes adicionais revelassem a extensão do dano.

Após os resultados da ressonância magnética na sexta-feira, as perspectivas mudaram e os Bengals seguirão em frente com Jake Browning como zagueiro.

O Bengals jogará novamente no dia 26 de novembro, em casa, contra o Pittsburgh Steelers.