Joe Rogan e Chael Sonnen retornam à equipe de transmissão do UFC 295

Joe Rogan e Chael Sonnen fazem parte da equipe de transmissão do UFC 295 de sábado.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram que Rogan retornará à mesa de comentários pela primeira vez desde o evento UFC 292, em agosto. Ele é acompanhado pela voz Jon Anik e pelo ex-campeão mundial de duas divisões Daniel Cormier. Megan Olivi atua como repórter itinerante, enquanto Din Thomas será a voz especialista do lado da jaula durante as lutas.

Além disso, Chael Sonnen fará parte da mesa para o retorno da promoção ao Madison Square Garden. Juntando-se a Sonnen como analistas estão Anthony Smith, ex-desafiante ao título dos meio-pesados, junto com o especialista em boxe Teddy Atlas.

O UFC 295 é encabeçado por uma luta pelo título vago dos meio-pesados ​​entre o retorno de Jiri Prochazka e o ex-campeão dos médios Alex Pereira, enquanto Sergei Pavlovich e Tom Aspinall lutam no co-evento principal pelo título interino dos pesos pesados.