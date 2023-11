Joe Rogan não tem certeza se Tony Ferguson está se beneficiando do treinamento de David Goggins: ‘Tony está lutando’

Joe Rogan acredita que David Goggins é um “tesouro nacional”, mas não tem certeza se Tony Ferguson está se beneficiando de um camp com o atleta de resistência e palestrante motivacional antes do UFC 296.

“Estou muito interessado em ver Tony depois que ele treinar com David Goggins”, disse Rogan em “The Joe Rogan Experience”. “Há muitas críticas mistas sobre se isso seria ou não uma coisa boa ou ruim para ele. É interessante.”

Vários lutadores expressaram preocupação com os treinos de Goggins com Ferguson, que foi filmado parecendo extremamente exausto e até vomitando depois. O adversário de Ferguson no UFC 296, Paddy Pimblett, chamou a parceria de “estúpida” e disse que Goggins não poderia oferecer a Ferguson nada que valesse a pena por uma luta de MMA.

Rogan apresentou Goggins várias vezes em seu popular podcast de vídeo e não está pronto para descartar o ex-Navy SEAL, que notoriamente se transformou de um viciado em televisão com excesso de peso em um autor publicado e corredor de ultramaratona.

“Não sei, porque nunca vimos ninguém treinar com David antes”, disse Rogan. “Você pode dizer, por um lado, claramente, que quando os dois estão treinando juntos, David não está com nenhuma dificuldade e Tony está com dificuldades.

““Portanto, definitivamente há algum terreno a ganhar quando se trata de resistência. Dave nem está cansado. Eles estão lado a lado e ele fica tipo, ‘Quem vai carregar os barcos?’ Ele nem está cansado, porque pode durar dias. Ele pode simplesmente ficar dias. Sem dúvida há algum benefício nisso.”

Ferguson precisa de toda ajuda que puder no octógono. O ex-campeão interino dos leves perdeu seis consecutivas e pode empatar o recorde estabelecido pelo membro do Hall da Fama do UFC, BJ Penn, de maior número de derrotas consecutivas na promoção. Ferguson permaneceu com Goggins apesar das críticas online.

“Eles estão fazendo treinos juntos, e David parece que está na porra do Planet Fitness tentando encontrar algo chique”, continuou Rogan. “Tony está morrendo. Mas David disse que Tony foi o primeiro cara a passar uma semana infernal com ele, o que é incrível.

“[Goggins is] um animal. Os homens fracos o odeiam. Homens fracos e ciumentos, e pessoas que não o conhecem. Ele é mal compreendido, infelizmente, por algumas pessoas de quem gosto. Eles não olham para isso com atenção suficiente, e também há uma inclinação natural para tentar encontrar alguém que esteja se destacando acima e além de todos e encontrar deficiências neles, em vez de apenas olhar a mensagem que aquele cara está dizendo.

“O que ele está dizendo? Ele está dizendo para assumir o controle, assumir o controle, usar sua mente, assumir o controle de sua vida e ser melhor em tudo, e eu costumava ser um idiota gordo e olhe para mim. Essa é uma ótima mensagem.”