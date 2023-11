Joe Rogan: placar de 96-93 para Tyson Fury sobre Francis Ngannou ‘f ****** ultrajante’, juiz ‘deveria ir para a cadeia’

Conte Joe Rogan entre a longa lista de pessoas que acreditam que Francis Ngannou mereceu uma vitória sobre o campeão de boxe peso pesado Tyson Fury na noite de sábado passado.

No último episódio de seu podcast, o comentarista do UFC elogiou o desempenho de Ngannou, que terminou em uma derrota por decisão dividida após ele desferir um knockdown sobre Fury no terceiro round. Dois juízes foram divididos com scorecards de 95-94, um para Fury e outro para Ngannou. Mas o terceiro árbitro, Juan Carlos Pelayo, lutou por 96-93 para o Fury.

Apesar de Ngannou ter marcado um round de 10-8 após nocautear Fury, Pelayo, que já trabalhou mais de 260 lutas em sua carreira, deu apenas mais dois rounds para o camaronês, o que resultou no resultado desigual.

“Francis Ngannou nunca lutou uma luta de boxe em toda a sua vida”, disse Rogan ao proprietário do X, Elon Musk. “Não teve nenhuma luta de boxe, mas foi campeão dos pesos pesados ​​do UFC. Derrubou Tyson Fury no terceiro round. Vencê-lo no oitavo assalto.

“A maioria das pessoas, inclusive eu, achava que ele deveria ter vencido na decisão, incluindo a maioria dos boxeadores, a maioria dos especialistas em boxe, e ele perdeu por um ponto no placar de um juiz. Ele venceu no placar de um juiz, e o outro juiz, que deveria ir para a prisão, fez 96-93 para Tyson Fury, o que é ultrajante.

Rogan acredita que o ponto de virada da luta provavelmente veio quando Ngannou marcou aquele knockdown – o único durante a luta de 10 rounds – porque ele viu a reação de Fury depois.

“Quando ele derrubou Tyson Fury no terceiro round, você vê Tyson de costas dizendo: ‘Que porra é essa?’ E então ele percebe, [he’s in trouble]”, disse Rogan.

“Porque acho que ele pensou que ia atropelá-lo, porque ele é o campeão dos pesos pesados ​​do boxe. Ele fica tipo, ‘Não tem como esse cara lutar boxe comigo.’ Ele até disse no início da luta: ‘É hora de ir para a escola’, e então Francis disse no final da luta: ‘Você é um professor idiota’”.

Apesar do resultado controverso, Ngannou tem sido celebrado pelo seu desempenho, especialmente considerando as probabilidades contra ele.

Embora Ngannou tenha pedido uma revanche, Fury parece estar seguindo em frente com uma luta de unificação do título dos pesos pesados ​​contra Oleksandr Usyk, que está prevista para acontecer em fevereiro. Apesar disso, Ngannou rapidamente se tornou o nome mais comentado do boxe, com uma longa lista de pesos pesados ​​disputando a chance de enfrentá-lo em seguida.