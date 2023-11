Jogador de sinuca se recusa a competir contra rival transgênero e desiste da última vez na vida

Lynne Belisca recusou-se a jogar a final do torneio de sinuca Ladies Champions of Champions em Denbighshire (País de Gales) contra uma jogadora transgênero Harriet Haynes.

O vídeo mostra Lynne Belisca abordando o árbitro para informá-lo de sua decisão de abandonar o jogo e desistir do torneio.

Beliscões em seguida, voltou ao seu lugar, guardou o taco e deixou as instalações para a reação de espanto de todos os espectadores presentes.

O irmão de Lynne Pinches mostra apoio

“Crédito total e grande respeito à minha irmã Lynne Belisca ontem por se posicionar e não jogar a maior partida de sinuca de sua vida porque ela sente que é muito injusto ter que competir contra uma mulher trans”, Barry Pinças escreveu no Facebook, de acordo com o Daily Mail.

“Para que conste, este post é sobre justiça no esporte feminino, só isso. Não tenho nenhum problema se alguém quiser se identificar como quer que seja e não tenho nada contra Harriet Haynes,” ele escreveu.

Harriet Haynes venceu o Denbighshire Ladies Champions of Champions e recebeu o troféu de vencedor.

Na semana passada, em resposta a uma notícia sobre mulheres que desistiram de um torneio de artes marciais, a lenda do tênis Martina Navratilova twittou: “Isso é o que está acontecendo. As mulheres se autoexcluem das competições para as quais treinaram. Diga-me como isso é justo de novo?!”