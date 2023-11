Jogos da Primavera 2023 começam nesta quinta, 09, em Penedo

A maior competição estudantil de Penedo começa nesta quinta-feira, 09, data da solenidade de abertura dos Jogos da Primavera 2023.

O desfile dos estudantes acontece no Ginásio Padre Manoel Vieira, localizado na Rua Castro Alves, próximo da sede da Codevasf, a partir das 16 horas.

O evento que reúne escolas públicas e particulares do município é uma realização da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e da Secretaria Municipal de Esportes (SMES).

De acordo com o coordenador da competição, Professor Mário Narcizo, 24 unidades de ensino estão inscritas nos Jogos da Primavera e as primeiras disputas acontecem no Complexo Educacional e Esportivo da SEMED, o antigo Ginásio do SESI, no sábado, 11.

Os jogos acontecem até o dia 18 de novembro, contemplando as categorias divididas por faixa etária (mirim/09-11 anos, infantil/12-14 anos, juvenil/15-17 anos), com as seguintes modalidades: