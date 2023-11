Jogos de hoje (21/11/2023): onde assistir futebol ao vivo e horários

A Seleção Brasileira vem tendo muita dificuldade em retomar o caminho das vitórias. Desde que Tite deixou o cargo, há quase um ano, o Brasil só venceu Guiné, Peru e Bolívia, tropeçando em todos os adversários mais qualificados.

Além disso, com Fernando Diniz no comando técnico, o Brasil vem de duas derrotas seguidas nas Eliminatórias, diante de Uruguai e Colômbia. Para piorar, Neymar e Vini Júnior não estão à disposição para o clássico desta terça-feira (21), contra a Argentina.

Aliás, além da mística de termos um clássico no Maracanã, a partida pode marcar o último compromisso de Lionel Messi no Brasil, visto que a tendência é que ele se aposente antes do próximo jogo. Por fim, além do futebol na América do Sul, também teremos alguns compromissos válidos pelas Eliminatórias para a Eurocopa do ano que vem, que será na Alemanha. Confira mais sobre os horários do futebol desta terça-feira (21):

Jogo de futebol hoje (21/11/2023) das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026 – América do Sul – 6ª rodada

Paraguai x Colômbia — 20h — Sportv;

Uruguai x Bolívia — 20h30 — Sportv;

Equador x Chile — 20h30 — Sportv;

Brasil x Argentina — 21h30 — Globo e Sportv;

Peru x Venezuela — 23h — Sportv.

Jogo de futebol hoje (21/11/2023) das Eliminatórias da UEFA Euro 2024 – 10ª rodada

Grécia x França — 16h45 — Sportv;

Gibraltar x Holanda — 16h45 — ESPN e Star+;

Croácia x Armênia — 16h45 — Sportv;

País de Gales x Turquia — 16h45 — Star+;

Romênia x Suíça — 16h45 — Star+;

Andorra x Israel — 16h45 — Star+;

Kosovo x Belarus — 16h45 — Star+.

Para ficar sabendo de todos os horários e como assistir as principais partidas de futebol espalhadas pelo mundo, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no Notícias Concursos!