Jogos de hoje (22/11/2023): onde assistir futebol ao vivo e horários

Após uma terça-feira (21) melancólica pela derrota da Seleção Brasileira para a Argentina, o futebol voltará a rolar entre clubes no Brasil. Por curiosidade, Fernando Diniz voltará ao Maracanã e terá o São Paulo pela frente, em duelo de times que não têm muita pretensão na reta final da competição.

Em contrapartida, o outro compromisso válido pela Série A é de interesse de muita gente. No Mineirão, Cruzeiro e Vasco da Gama medirão forças na luta direta contra o rebaixamento. No momento, ambos aparecem com 40 pontos, dois do Bahia, primeiro time no Z-4.

Isto é, além da confronto em Belo Horizonte poder significar o alívio para uma das equipes, também teremos uma partida válida pelo Campeonato Gaúcho Feminino, entre Internacional e Grêmio. Confira mais sobre os horários do futebol desta quarta-feira (22):

Jogos de futebol hoje (22/11/2023) pela Série A do Brasileirão

19h – Cruzeiro x Vasco – Premiere;

21h30min – Fluminense x São Paulo – Globo e Premiere.

Jogo de hoje (22/11/2023) do Campeonato Gaúcho Feminino

20h – Internacional x Grêmio – FGF TV (YouTube).

